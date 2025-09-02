Принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по вопросам климата
COP29
- 02 сентября, 2025
- 15:54
В Баку, в отеле SEA BREEZE Resort, на Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 обсуждена и принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по климату (NYS).
Как сообщает Report, документ станет вкладом в Глобальную декларацию молодежи, которая будет представлена в рамках COP30 в Бразилии.
Отметим, что церемония открытия Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 состоялась 1 сентября в Бакинском государственном университете. Конференция собрала более 150 молодых лидеров в области климата, представителей госструктур, международных организаций и ведущих экспертов страны.
