Принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по вопросам климата

В Баку, в отеле SEA BREEZE Resort, на Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 обсуждена и принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по климату (NYS).

Как сообщает Report, документ станет вкладом в Глобальную декларацию молодежи, которая будет представлена в рамках COP30 в Бразилии.

Отметим, что церемония открытия Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 состоялась 1 сентября в Бакинском государственном университете. Конференция собрала более 150 молодых лидеров в области климата, представителей госструктур, международных организаций и ведущих экспертов страны.