    Принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по вопросам климата

    COP29
    • 02 сентября, 2025
    • 15:54
    Принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по вопросам климата

    В Баку, в отеле SEA BREEZE Resort, на Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 обсуждена и принята окончательная версия Декларации молодежи Азербайджана по климату (NYS).

    Как сообщает Report, документ станет вкладом в Глобальную декларацию молодежи, которая будет представлена в рамках COP30 в Бразилии.

    Отметим, что церемония открытия Локальной молодежной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025 состоялась 1 сентября в Бакинском государственном университете. Конференция собрала более 150 молодых лидеров в области климата, представителей госструктур, международных организаций и ведущих экспертов страны. 

    COP29 Азербайджан климат экология
