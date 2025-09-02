Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub
COP29
- 02 sentyabr, 2025
- 15:28
"SEA BREEZE Resort"da Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının (NYS) yekun variantı müzakirə edilərək qəbul olunub.
"Report" xəbər verir ki, sözügedən sənəd COP30 (Braziliya) çərçivəsində təqdim olunacaq Qlobal Gənclər Bəyanatına töhfə kimi çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, konfransın rəsmi açılış mərasimi sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetində (BDU) baş tutub və iki gün davam edən "LCOY Azərbaycan 2025" tədbiri yekun çıxışlar və xatirə fotosunun çəkilməsi ilə yekunlaşıb.
