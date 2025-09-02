    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:28
    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    "SEA BREEZE Resort"da Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının (NYS) yekun variantı müzakirə edilərək qəbul olunub.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən sənəd COP30 (Braziliya) çərçivəsində təqdim olunacaq Qlobal Gənclər Bəyanatına töhfə kimi çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, konfransın rəsmi açılış mərasimi sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetində (BDU) baş tutub və iki gün davam edən "LCOY Azərbaycan 2025" tədbiri yekun çıxışlar və xatirə fotosunun çəkilməsi ilə yekunlaşıb. 

