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Президент SOCAR Türkiye: Как нефтехимики, мы внимательны к экологическим проблемам

Президент SOCAR Türkiye: Как нефтехимики, мы внимательны к экологическим проблемам В Турции состоялся премьерный показ документального фильма “Sen de fark et” ("Обрати и ты внимание"), снятого при генеральном спонсорстве компании SOCAR Türkiye ("дочка" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR).
COP29
17 апреля 2024 г. 15:55
Президент SOCAR Türkiye: Как нефтехимики, мы внимательны к экологическим проблемам

В Турции состоялся премьерный показ документального фильма “Sen de fark et” ("Обрати и ты внимание"), снятого при генеральном спонсорстве компании SOCAR Türkiye ("дочка" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание "Inşaat&Yatırım”, картина посвящена проблемам, вызванным загрязнением окружающей среды пластиком и микропластиком.

Съемки документального фильма, продюсером и режиссером которого выступил актер и волонтер-эколог Энгин Алтан Дюзйатан, проходили в шести странах (Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Японии, Великобритании и Турции). Картина состоит из трех частей и длится 90 минут, ее производство заняло 4 года.

Кинолента впервые была представлена в декабре 2023 года на саммите по изменению климата COP28 в Дубае. В Турции ее презентация состоялась 16 апреля.

Документальный фильм направлен на повышение осведомленности общественности об опасности пластиковых отходов. Зрителям дана возможность наблюдать за их перемещением и воздействием на окружающую среду в шести разных странах мира. В фильме подчеркивается необходимость принятия мер для более чистого и безопасного будущего, руководствуясь принципом "сокращение, повторное использование, переработка".

"Как компания, производящая нефтехимическое сырье, мы гораздо более чувствительно, ответственно и осознанно подходим к глобальным экологическим проблемам. Во всем мире растет спрос на пластик, и он еще долго будет присутствовать в нашей жизни. Параллельно с ростом спроса мы поддерживаем эффективное использование, осознанное потребление и химическую переработку пластика", - сказал генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов в своем выступлении на презентации.

По его словам, в качестве мер поддержки SOCAR Türkiye реализует проекты по переработке пластика посредством Центра исследований и разработок SOCAR Türkiye Ar-Ge в сотрудничестве с ЕС, различными университетами, TUBITAK и другими организациями. Кроме того, компания ведет работу по повышению осведомленности общественности об управлении отходами, добавил Ибадов.

По данным Всемирного банка, 70% из примерно 350 млн тонн пластика, производимого ежегодно, отправляется на свалки или сжигается, только 10% перерабатывается, а оставшиеся 20% попадают в окружающую среду.

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