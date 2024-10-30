Президент Латвии приедет на СОР29 в Баку

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подвердил свое участие на климатической конференции COP29.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил свое участие на климатической конференции COP29 в Баку в ноябре.

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс подтвердил свое участие на COP29. Он прилетает сюда с делегацией и будет здесь на официальном открытии и на всех основных мероприятиях COP", - сказал посол.

По его словам, в целом, Латвия широко будет представлена на климатической конференции. В частности, планируется участие делегации во главе с министром сельского хозяйства, также возможно участие и других министров и бизнес-делегаций.

Отметим, что COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября.