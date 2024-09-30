Посол: Президент Финляндии посетит Азербайджан для участия в COP29

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года.

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Азербайджан для участия в Бакинской климатической конференции COP29, которая пройдет в столице в ноябре этого года.

Об этом Report заявила посол Финляндии в Азербайджане и странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.



"Участие нашего президента в COP29 свидетельствует о том, что климатические вопросы, в том числе последствия изменения климата, их смягчение и адаптация, имеют огромное значение для Финляндии", - сказала посол.

Дипломат также добавила, что Финляндия также намерена отправить на COP29 группу экспертов и бизнес-делегацию: "У нас существует давняя традиция активного участия в рамках ЕС, где мы стремимся к конкретным результатам на подобных конференциях. Хотим внести свой вклад и уверены, что сможем достичь успеха".