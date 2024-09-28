Президент COP29 встретился с министром энергобезопасности и углеродной нейтральности Британии

Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с государственным секретарем Великобритании по энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эдом Милибэндом.
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Согласно информации, стороны подчеркнули важность достижения целей Парижского соглашения по декарбонизации.
Также были обсуждены стратегии ускорения глобального энергетического перехода, укрепления международного сотрудничества и обеспечения равного доступа к устойчивым технологиям для достижения климатических целей.