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Президент COP29 встретился с главой Европейского инвестиционного банка

Президент COP29 встретился с главой Европейского инвестиционного банка Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP-29 Мухтар Бабаев встретился с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино в рамках 11-го заседания Коалиции Министров Финансов по климатической деятельности весеннего зас
COP29
19 апреля 2024 г. 00:59
Президент COP29 встретился с главой Европейского инвестиционного банка

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP-29 Мухтар Бабаев встретился с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино в рамках 11-го заседания Коалиции Министров Финансов по климатической деятельности весеннего заседания группы Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети Х.

В ходе встречи стороны обсудили роль Европейского инвестиционного и других банков в климатическом финансировании.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un prezidenti Avropa İnvestisiya Bankının rəhbəri ilə görüşüb

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