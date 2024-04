Президент COP29 встретился с главой Европейского инвестиционного банка

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP-29 Мухтар Бабаев встретился с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино в рамках 11-го заседания Коалиции Министров Финансов по климатической деятельности весеннего заседания группы Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

В ходе встречи стороны обсудили роль Европейского инвестиционного и других банков в климатическом финансировании.