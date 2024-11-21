Президент COP29: Последствия изменения климата усугубляют также гендерное неравенство

Последствия изменения климата усугубляют существующее неравенство, включая гендерное неравенство.
Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии "День гендерного равенства. Гендерные аспекты в прозрачности" в рамках COP29.
Он отметил, что сегодня гендерное равенство - это не только фундаментальное право человека, но и краеугольный камень эффективных и справедливых климатических действий.
"Взаимосвязанные кризисы климата и биоразнообразия могут привести миллионы людей к бедности и вызвать нехватку продовольствия. Мы должны признать роль женщин не только как климатических активистов, но и как важную опору нашего общества", - сказал Бабаев.
Президент COP29 подчеркнул, что необходимо усилить политическую поддержку гендерного равенства в процессах прозрачности и обеспечить, чтобы оно оставалось в центре климатической повестки дня.