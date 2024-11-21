Президент COP29: Последствия изменения климата усугубляют также гендерное неравенство

Последствия изменения климата усугубляют существующее неравенство, включая гендерное неравенство.

Последствия изменения климата усугубляют существующее неравенство, включая гендерное неравенство.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии "День гендерного равенства. Гендерные аспекты в прозрачности" в рамках COP29.

Он отметил, что сегодня гендерное равенство - это не только фундаментальное право человека, но и краеугольный камень эффективных и справедливых климатических действий.

"Взаимосвязанные кризисы климата и биоразнообразия могут привести миллионы людей к бедности и вызвать нехватку продовольствия. Мы должны признать роль женщин не только как климатических активистов, но и как важную опору нашего общества", - сказал Бабаев.

Президент COP29 подчеркнул, что необходимо усилить политическую поддержку гендерного равенства в процессах прозрачности и обеспечить, чтобы оно оставалось в центре климатической повестки дня.