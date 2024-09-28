Президент COP29 обсудил с главой МИД Коста-Рики климатическую повестку

Президент COP29 и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Андре климатические приоритеты этого государства Центральной Америки.

Назначенный президент COP29 и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Андре климатические приоритеты этого государства Центральной Америки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице COP29 в соцсети.

"Председательство COP29 провело сегодня позитивные переговоры о климатических приоритетах Коста-Рики с министром иностранных дел этой страны Арнольдо Андре в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Председательство COP29 продолжает придерживаться инклюзивного подхода в обеспечении процесса, при котором будут учтены мнения всех сторон”, – говорится в сообщении.