Президент COP29: К 2040 году Азербайджан достигнет полной климатической устойчивости
COP29
- 01 октября, 2025
- 15:05
К 2040 году Азербайджан достигнет полной климатической устойчивости.
Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29 Мухтар Бабаев в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).
По его словам, Азербайджан также вносит свой вклад в борьбу с изменением климата путем оптимизации городского транспорта:
"Развитие метро в Азербайджане и реализация ряда проектов в этой сфере окажут положительное влияние на экологическую ситуацию в стране. Мы уже добились повышения эффективности общественного транспорта благодаря внедрению электробусов и планируем применить аналогичные подходы к другим видам транспорта".
