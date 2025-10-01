Президент COP29: К 2040 году Азербайджан достигнет полной климатической устойчивости

К 2040 году Азербайджан достигнет полной климатической устойчивости.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29 Мухтар Бабаев в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По его словам, Азербайджан также вносит свой вклад в борьбу с изменением климата путем оптимизации городского транспорта:

"Развитие метро в Азербайджане и реализация ряда проектов в этой сфере окажут положительное влияние на экологическую ситуацию в стране. Мы уже добились повышения эффективности общественного транспорта благодаря внедрению электробусов и планируем применить аналогичные подходы к другим видам транспорта".