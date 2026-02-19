Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 00:59
    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    Евросоюз нуждается в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), неотъемлемой частью которого является Грузия.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Imedi TV.

    По словам главы МИД, несмотря на заинтересованность ЕС в развитии маршрута, Брюссель вместо диалога с Тбилиси выбирает язык давления.

    "В то время, когда сегодня Евросоюзу ради своей экономической безопасности очень нужно развитие Среднего коридора с участием именно Грузии, которая является очень важным компонентом, а Брюссель в отношениях с Грузией опять выбирает не режим диалога, а язык давления, это является той стратегической ошибкой, которую допускает сидящая в Брюсселе бюрократия", - заявила Бочоришвили.

    Мака Бочоришвили Грузия Евросоюз
    Gürcüstanın xarici işlər naziri: Aİ-nin Tbilisiyə təzyiqi səhvdir
    Ты - Король

    Последние новости

    03:45

    Пезешкиан: Иран не хочет войны с США

    В регионе
    03:19

    ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

    Финансы
    02:57

    Белый дом: Отказ Ватикана от участия в работе Совета мира вызывает сожаление

    Другие страны
    02:20
    Фото

    Лейла Алиева встретилась в Тиране с президентом Албании Байрамом Бегаем

    Внешняя политика
    02:06

    Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    01:54

    BAE Systems призвал власти Британии прояснить планы по расходам на оборону

    Другие страны
    01:26

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

    Другие страны
    01:08

    Гурбан Гурбанов: "Карабах" не смог оправиться после быстрых голов

    Футбол
    00:59

    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    В регионе
    Лента новостей