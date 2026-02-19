Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

Евросоюз нуждается в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), неотъемлемой частью которого является Грузия.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Imedi TV.

По словам главы МИД, несмотря на заинтересованность ЕС в развитии маршрута, Брюссель вместо диалога с Тбилиси выбирает язык давления.

"В то время, когда сегодня Евросоюзу ради своей экономической безопасности очень нужно развитие Среднего коридора с участием именно Грузии, которая является очень важным компонентом, а Брюссель в отношениях с Грузией опять выбирает не режим диалога, а язык давления, это является той стратегической ошибкой, которую допускает сидящая в Брюсселе бюрократия", - заявила Бочоришвили.