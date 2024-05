Премьер-министр Нидерландов приглашен к участию в СОР29

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев передал пригласительное письмо, отправленное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Для меня было большой радостью и честью встретиться с советником премьер-министра по внешней политике и обороне Адрианом Эйсселстейном и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное премьер-министру Нидерландов Марку Рютте на COP29. Мы уверены, что активное участие голландского премьер-министра и его делегации внесет вклад в сотрудничество в области борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.