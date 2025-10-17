Председательство СОР29 завершило участие в Pre-COP в Бразилиа
- 17 октября, 2025
- 14:18
Председательство СОР29 завершило свое участие в Pre-COP в столице Бразилии Бразилиа и призвала все стороны выполнить климатические обещания.
Как передает Report, об этом сообщает страница СОР29 в соцсети "Х".
Отмечается, что это был последний раунд переговоров перед СОР30, который пройдет в Белеме.
"Президент СОР29 [Мухтар Бабаев] и Главный переговорщик [Ялчын Рафиев] призвали все стороны обеспечить прогресс в области адаптации и сохранить импульс и фокус на реализации Бакинской дорожной карты по адаптации, которая будет полезным инструментом в продвижении Глобальной цели по адаптации", - говорится в сообщении.
The COP29 Presidency has completed its attendance at the Pre-COP in Brasilia, the final set of negotiations before COP30 in Belém. During the summit, the team called on all Parties to deliver on their climate finance promises as we collectively strive to achieve Brazil’s vision… pic.twitter.com/1FSNCGA2p2— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) October 17, 2025