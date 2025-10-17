Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    COP29
    • 17 октября, 2025
    • 14:18
    Председательство СОР29 завершило участие в Pre-COP в Бразилиа

    Председательство СОР29 завершило свое участие в Pre-COP в столице Бразилии Бразилиа и призвала все стороны выполнить климатические обещания.

    Как передает Report, об этом сообщает страница СОР29 в соцсети "Х".

    Отмечается, что это был последний раунд переговоров перед СОР30, который пройдет в Белеме.

    "Президент СОР29 [Мухтар Бабаев] и Главный переговорщик [Ялчын Рафиев] призвали все стороны обеспечить прогресс в области адаптации и сохранить импульс и фокус на реализации Бакинской дорожной карты по адаптации, которая будет полезным инструментом в продвижении Глобальной цели по адаптации", - говорится в сообщении.

