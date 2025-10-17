İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    17 oktyabr, 2025
    • 14:06
    COP29 Sədrliyi Braziliyadakı Pre-COP görüşlərində iştirakını başa çatdırıb

    COP29 sədrliyi Belemdə keçiriləcək COP30-dan öncəki son danışıqlar mərhələsi olan Braziliyadakı Pre-COP görüşlərində iştirakını başa çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.

    COP29 sədrliyi bütün tərəfləri iqlim maliyyəsi ilə bağlı verdikləri vədləri yerinə yetirməyə çağırıb. Həmçinin mövcud dinamikanı qorumağa və "Bakı Uyğunlaşma Yol Xəritəsi"nə diqqət yönəltməyə çağırıb.

    Председательство СОР29 завершило участие в Pre-COP в Бразилиа
    COP29 presidency completes its attendance at Pre-COP in Brasilia

