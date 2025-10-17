COP29 Sədrliyi Braziliyadakı Pre-COP görüşlərində iştirakını başa çatdırıb
COP29
- 17 oktyabr, 2025
- 14:06
COP29 sədrliyi Belemdə keçiriləcək COP30-dan öncəki son danışıqlar mərhələsi olan Braziliyadakı Pre-COP görüşlərində iştirakını başa çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.
COP29 sədrliyi bütün tərəfləri iqlim maliyyəsi ilə bağlı verdikləri vədləri yerinə yetirməyə çağırıb. Həmçinin mövcud dinamikanı qorumağa və "Bakı Uyğunlaşma Yol Xəritəsi"nə diqqət yönəltməyə çağırıb.
