Нидерланды направляют фрегат в Средиземное море с оборонительной миссией

Правительство Нидерландов заявило, что по просьбе Франции направит фрегат в Средиземное море, чтобы помочь в защите Кипра и других союзников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, Нидерланды, наряду с Францией, выразили намерение обеспечить безопасность морского судоходства, оказавшегося под угрозой из-за обостряющегося кризиса на Ближнем Востоке.

Отметим, что на прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что Франция обратилась с просьбой предоставить фрегат ПВО и управления для поддержки авианосца Шарль де Голль, который, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, уже направлен в Средиземное море.