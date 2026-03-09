Нидерланды направляют фрегат в Средиземное море с оборонительной миссией
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 21:47
Правительство Нидерландов заявило, что по просьбе Франции направит фрегат в Средиземное море, чтобы помочь в защите Кипра и других союзников.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно информации, Нидерланды, наряду с Францией, выразили намерение обеспечить безопасность морского судоходства, оказавшегося под угрозой из-за обостряющегося кризиса на Ближнем Востоке.
Отметим, что на прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что Франция обратилась с просьбой предоставить фрегат ПВО и управления для поддержки авианосца Шарль де Голль, который, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, уже направлен в Средиземное море.
