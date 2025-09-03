Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 13:56
    Председательство СОР29 прибыло в Аддис-Абебу (Эфиопия) для участия во Второй африканской климатической неделе (ACW2) и Втором африканском климатическом саммите (ACS2). 

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".

    "Председательство присоединится к лидерам из правительства, гражданского общества и частного сектора, чтобы ускорить действия по всем направлениям и обеспечить выполнение обязательств, направленных на поддержку африканских стран, принятых на СОР29", - говорится в сообщении.

