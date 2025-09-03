Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии
- 03 сентября, 2025
- 13:56
Председательство СОР29 прибыло в Аддис-Абебу (Эфиопия) для участия во Второй африканской климатической неделе (ACW2) и Втором африканском климатическом саммите (ACS2).
Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице СОР29 в соцсети "Х".
"Председательство присоединится к лидерам из правительства, гражданского общества и частного сектора, чтобы ускорить действия по всем направлениям и обеспечить выполнение обязательств, направленных на поддержку африканских стран, принятых на СОР29", - говорится в сообщении.
The COP29 Presidency is in Addis Ababa for the Second Africa Climate Week (ACW2) and the Second African Climate Summit (ACS2). The Presidency will join leaders from government, civil society and the private sector to accelerate action on every front, and ensure that the… pic.twitter.com/vDEJ2rpbRF— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) September 3, 2025