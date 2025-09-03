COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər
- 03 sentyabr, 2025
- 14:06
COP29 sədrliyinin nümayəndələri İkinci Afrika İqlim Həftəsində (ACW2) və İkinci Afrika İqlim Sammitində (ACS2) iştirak etmək üçün Əddis-Abebaya (Efiopiya) gediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.
"Sədrlik bütün istiqamətlərdə fəaliyyəti sürətləndirmək və Afrika ölkələrinə dəstək məqsədilə COP29-da qəbul edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektordan olan liderlərə qoşulacaq", - məlumatda qeyd olunub.
The COP29 Presidency is in Addis Ababa for the Second Africa Climate Week (ACW2) and the Second African Climate Summit (ACS2). The Presidency will join leaders from government, civil society and the private sector to accelerate action on every front, and ensure that the… pic.twitter.com/vDEJ2rpbRF— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) September 3, 2025