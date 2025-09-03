    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri İkinci Afrika İqlim Həftəsində (ACW2) və İkinci Afrika İqlim Sammitində (ACS2) iştirak etmək üçün Əddis-Abebaya (Efiopiya) gediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında məlumat verilib.

    "Sədrlik bütün istiqamətlərdə fəaliyyəti sürətləndirmək və Afrika ölkələrinə dəstək məqsədilə COP29-da qəbul edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektordan olan liderlərə qoşulacaq", - məlumatda qeyd olunub.

    Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии
    COP29 presidency to attend climate summit in Ethiopia

