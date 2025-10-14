Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Председательство СОР29 представило обновление по дорожной карте "от Баку до Белена"

    COP29
    • 14 октября, 2025
    • 16:06
    Председательство СОР29 представило обновление по дорожной карте от Баку до Белена

    Замминистра иностранных дел и главный переговорщик СОР29 Ялчын Рафиев представил обновление по дорожной карте "от Баку до Белена к $1,3 трлн", запущенной в Баку в период проведения СОР29 совместно с председательством СОР30.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

    Согласно информации, делегация председательства СОР29 принимает участие в Pre-COP30 в Бразилиа.

    "Председатели подчеркнули инклюзивный характер консультативного процесса, который они провели со всеми заинтересованными сторонами, чтобы разработать дорожную карту, включающую практические действия по увеличению финансирования климатических мер для развивающихся стран до показателя не менее чем $1,3 трлн к 2035 году", - говорится в сообщении.

