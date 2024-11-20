Председатель ОСЖД: Средний коридор имеет стратегическое значение для ускорения грузоперевозок между Азией и Европой

Одним из главных приоритетов в повышении конкурентоспособности Среднего коридора является увеличение скорости движения транспортных средств и модернизация инфраструктуры.

Одним из главных приоритетов в повышении конкурентоспособности Среднего коридора является увеличение скорости движения транспортных средств и модернизация инфраструктуры.

Об этом в заявлении Report сказал председатель Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирослав Антонович.

Он отметил, что Азербайджанские железные дороги играют ключевую роль в развитии железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является важной частью Среднего коридора.

Он подчеркнул стратегическое значение этого коридора для ускорения и упрощения грузоперевозок между Азией и Европой, а также обозначил приоритетные задачи, такие как повышение скорости и модернизация инфраструктуры.

Председатель ОСЖД добавил, что на последних встречах обсуждались вопросы упрощения таможенных и контрольных процедур, внедрения цифровых технологий, а также система "единого окна".

Антонович отметил, что в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами разрабатываются финансовые механизмы для новых проектов, поддерживающих развитие Среднего коридора.

По его словам, развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение не только для региональной, но и для глобальной транспортной сети.