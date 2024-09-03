Посол: Венгрия благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности

Эффективные системы прозрачности имеют важное значение для понимания и реализации климатической политики наилучшим образом.

Эффективные системы прозрачности имеют важное значение для понимания и реализации климатической политики наилучшим образом.

Как передает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По его мнению, двухгодичные отчеты о прозрачности (BTR) позволяют своевременно реагировать и подстраивать климатическую политику под существующие реалии.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия также благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности по климату.

"Мы высоко ценим решение азербайджанского председательства на COP29 сосредоточиться на дальнейшем обсуждении прозрачности, поскольку она является краеугольным камнем, центральным элементом глобального климатического планирования, и этой теме часто не уделяется должного внимания", - сказал он.

Посол добавил, что страны Евросоюза интенсивно работают над подготовкой своих BTR в установленные сроки, и ценят возможность обсудить этот вопрос с другими сторонами.

"В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить председательство Азербайджана за организацию этого важного диалога", - сказал он.