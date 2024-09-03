О нас

Посол: Венгрия благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности

Посол: Венгрия благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности Эффективные системы прозрачности имеют важное значение для понимания и реализации климатической политики наилучшим образом.
COP29
3 сентября 2024 г. 11:36
Посол: Венгрия благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности

Эффективные системы прозрачности имеют важное значение для понимания и реализации климатической политики наилучшим образом.

Как передает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По его мнению, двухгодичные отчеты о прозрачности (BTR) позволяют своевременно реагировать и подстраивать климатическую политику под существующие реалии.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия также благодарна Азербайджану за инициативу Бакинской глобальной платформы прозрачности по климату.

"Мы высоко ценим решение азербайджанского председательства на COP29 сосредоточиться на дальнейшем обсуждении прозрачности, поскольку она является краеугольным камнем, центральным элементом глобального климатического планирования, и этой теме часто не уделяется должного внимания", - сказал он.

Посол добавил, что страны Евросоюза интенсивно работают над подготовкой своих BTR в установленные сроки, и ценят возможность обсудить этот вопрос с другими сторонами.

"В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить председательство Азербайджана за организацию этого важного диалога", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: Macarıstan Bakı Qlobal Şəffaflıq Platforması təşəbbüsünə görə Azərbaycana minnətdardır
Версия на английском языке Ambassador: Hungary grateful to Azerbaijan for Baku Global Transparency Platform

Другие новости из категории

Исмаил Серагельдин: Мировые выбросы углекислых газов в атмосферу достигли 54 млрд тонн год
Исмаил Серагельдин: Мировые выбросы углекислых газов в атмосферу достигли 54 млрд тонн год
3 сентября 2024 г. 12:14
Замминистра экологии Бразилии: Инициатива BTP, выдвинутая Азербайджаном, отвечает потребностям развивающихся стран
Замминистра экологии Бразилии: Инициатива BTP, выдвинутая Азербайджаном, отвечает потребностям развивающихся стран
3 сентября 2024 г. 11:47
Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности
Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности
3 сентября 2024 г. 11:28
Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития
Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития
3 сентября 2024 г. 11:27
Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении
Сью Биниаз: Прозрачность и анализ отчетности позволяют нам понять, где мы движемся в правильном направлении
3 сентября 2024 г. 11:07
Представитель ООН: Следует говорить о климатических проблемах на понятном для людей языке
Представитель ООН: Следует говорить о климатических проблемах на понятном для людей языке
3 сентября 2024 г. 11:00
Мухтар Бабаев: Подготовка к COP29 идет быстрыми темпами
Мухтар Бабаев: Подготовка к COP29 идет быстрыми темпами
3 сентября 2024 г. 10:37
Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности
Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности
3 сентября 2024 г. 10:27
Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата
Итальянский профессор: COP29 важна для решения финансовых аспектов борьбы с изменением климата
3 сентября 2024 г. 10:15
Советник президента Казахстана: Надеемся на продолжение совместных усилий на COP29 в Баку
Советник президента Казахстана: Надеемся на продолжение совместных усилий на COP29 в Баку
3 сентября 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi