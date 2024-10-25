Посол в Греции рассказал на встрече Балканско-Черноморского форума об инициативах председательства COP29

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов рассказал на 4-й встрече послов Балканско-Черноморского форума о приоритетах и ​​инициативах председательства COP29.

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов рассказал на 4-й встрече послов Балканско-Черноморского форума о приоритетах и ​​инициативах председательства COP29.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"Посол Ариф Мамедов принял 4-ю встречу послов Балканско-Черноморского форума. В ходе встречи посол А.Мамедов проинформировал своих коллег о "зеленой повестке" Азербайджана, приоритетах и инициативах председательства COP29 и призвал их поддержать этот вопрос", – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале июня дипломат обсудил возможности сотрудничества с ректором Университета Патр Кристосом Бурасом.