Посол в Греции рассказал на встрече Балканско-Черноморского форума об инициативах председательства COP29

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов рассказал на 4-й встрече послов Балканско-Черноморского форума о приоритетах и инициативах председательства COP29.
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"Посол Ариф Мамедов принял 4-ю встречу послов Балканско-Черноморского форума. В ходе встречи посол А.Мамедов проинформировал своих коллег о "зеленой повестке" Азербайджана, приоритетах и инициативах председательства COP29 и призвал их поддержать этот вопрос", – говорится в сообщении.
Напомним, что в начале июня дипломат обсудил возможности сотрудничества с ректором Университета Патр Кристосом Бурасом.