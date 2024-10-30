Посол: Проведение художественной выставки может привлечь больше внимания к проблемам климата

Проведение художественной выставки азербайджанской художницы Эльнары Насирли "Шепчущий лес - наука о звуке" в преддверии климатической конференции COP29 может привлечь еще больше внимания к проблеме изменений климата.

Проведение художественной выставки азербайджанской художницы Эльнары Насирли "Шепчущий лес - наука о звуке" в преддверии климатической конференции COP29 может привлечь еще больше внимания к проблеме изменений климата.

Как сообщает Report, об этом посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя сказал сегодня на пресс конференции.

"Выставка талантливой азербайджанской художницы расскажет о природе, об экологии и о климате. Работая над этим проектом, автор хотела обратить внимание на вопросы экологии и климата именно в преддверии и во время COP29, который пройдет в Азербайджане. Особенность этой выставки заключается в том, что растения, деревья предстанут перед нами через звук. На ней будут демонстрироваться природные красоты Азербайджана и Латвии", - сказал дипломат.