Первый заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан

Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амина Мохаммед на следующей неделе посетит Азербайджан.
Об этом корреспонденту американского бюро
Он отметил, что А.Мохаммед примет участие в предшествующем конференции COP29 мероприятии, которое пройдет в Баку 10-11 октября.
"В рамках визита первый заместитель генсека проведет в Баку встречи с государственными и правительственными чиновниками Азербайджана, членами делегаций многих государств-членов, прибывших на COP29. На встречах будет обсуждаться подготовка к COP29, состоится обмен мнениями по различным темам. А.Мохаммед вернется в Нью-Йорк 11 октября", - сказал пресс-секретарь.