О нас

Первый заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан

Первый заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амина Мохаммед на следующей неделе посетит Азербайджан.
COP29
2 октября 2024 г. 21:32
Первый заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан

Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амина Мохаммед на следующей неделе посетит Азербайджан.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что А.Мохаммед примет участие в предшествующем конференции COP29 мероприятии, которое пройдет в Баку 10-11 октября.

"В рамках визита первый заместитель генсека проведет в Баку встречи с государственными и правительственными чиновниками Азербайджана, членами делегаций многих государств-членов, прибывших на COP29. На встречах будет обсуждаться подготовка к COP29, состоится обмен мнениями по различным темам. А.Мохаммед вернется в Нью-Йорк 11 октября", - сказал пресс-секретарь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin birinci müavini Azərbaycana səfər edəcək

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi