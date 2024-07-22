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Официальные лица региона Иракский Курдистан приглашены на СОР29

Официальные лица региона Иракский Курдистан приглашены на СОР29 Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов в рамках своего визита в город Эрбиль провел ряд встреч, на которых вручил официальным лицам региона Иракский Курдистан письма-приглашения на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении клима
COP29
22 июля 2024 г. 22:57
Официальные лица региона Иракский Курдистан приглашены на СОР29

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов в рамках своего визита в город Эрбиль провел ряд встреч, на которых вручил официальным лицам региона Иракский Курдистан письма-приглашения на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня в ходе визита в Эрбиль вручил письмо-приглашение на COP29, адресованное главе региона [Иракский Курдистан] (РИК - ред.) Нечирвану Барзани, руководителю администрации главы региона Фаузи Харири, а письмо, адресованное премьер-министру РИК Масруру Барзани, - главе управления внешних связей региона Сафину Дизаи", - отметил Н.Мамедов.

Ранее сообщалось, что посол встретился в Эрбиле с генеральным консулом Турции Эрманом Топчу.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİraq Kürdüstan Regionunun rəsmi şəxsləri COP29-a dəvət edilib

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