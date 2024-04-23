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ОАЭ: Как президент COP28, мы полностью поддерживаем Азербайджан

ОАЭ: Как президент COP28, мы полностью поддерживаем Азербайджан Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили поддержку Азербайджану, который примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и заявили, что продолжат тесное сотрудничество с ним.
COP29
23 апреля 2024 г. 04:49
ОАЭ: Как президент COP28, мы полностью поддерживаем Азербайджан

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили поддержку Азербайджану, который примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства ОАЭ при ООН.

"Как президент COP28, в ходе брифинга, проведенного по случаю Дня Земли, мы выразили полную поддержку председательству на COP29 Постоянного представительства Азербайджана. ОАЭ продолжат тесное сотрудничество с председательством Азербайджана на COP29 и Бразилией на COP30 через тройку COP и обеспечит преемственность, сохранит динамику, а также поддержит реализацию результатов COP28", - отметили в дипмиссии ОАЭ при ООН.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ: COP28-in prezidenti kimi, Azərbaycanı tam dəstəkləyirik

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