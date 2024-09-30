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Нигяр Арпадараи: Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29

Нигяр Арпадараи: Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29 Опыт и сотрудничество, полученные в ходе Климатической недели в Лондоне, сыграли важную роль в формировании структуры Бакинской климатической недели.
COP29
30 сентября 2024 г. 10:10
Нигяр Арпадараи: Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29

Опыт и сотрудничество, полученные в ходе Климатической недели в Лондоне, сыграли важную роль в формировании структуры Бакинской климатической недели.

Как передает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату на СОР29 Нигяр Арпадараи сказала в ходе выступления на открытии Бакинской климатической недели.

По ее словам, Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29.

"Всего через пару недель мы будем приветствовать все климатическое сообщество в Баку на COP29. Наше видение COP ясно: усилить амбиции и создать условия для действий по преодолению климатического кризиса", - сказала она.

По словам Арпадараи, проведение Бакинской климатической недели будет способствовать усилению климатических действий на региональном и международном уровнях.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi COP29 istiqamətində mühüm addımdır
Версия на английском языке Nigar Arpadarai: Baku Climate Week significant step towards COP29

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