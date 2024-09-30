Нигяр Арпадараи: Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29

Опыт и сотрудничество, полученные в ходе Климатической недели в Лондоне, сыграли важную роль в формировании структуры Бакинской климатической недели.

Опыт и сотрудничество, полученные в ходе Климатической недели в Лондоне, сыграли важную роль в формировании структуры Бакинской климатической недели.

Как передает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату на СОР29 Нигяр Арпадараи сказала в ходе выступления на открытии Бакинской климатической недели.

По ее словам, Бакинская климатическая неделя - важный шаг к COP29.

"Всего через пару недель мы будем приветствовать все климатическое сообщество в Баку на COP29. Наше видение COP ясно: усилить амбиции и создать условия для действий по преодолению климатического кризиса", - сказала она.

По словам Арпадараи, проведение Бакинской климатической недели будет способствовать усилению климатических действий на региональном и международном уровнях.