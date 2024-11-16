Неутомимые волонтеры COP29

Волонтеры COP29 вот уже шесть дней прилагают большие усилия для обеспечения комфорта многочисленных гостей.
Как сообщает Report, всего в работе конференции задействованы 4500 волонтеров, среди которых местные и иностранные граждане.
Большая часть волонтеров представители молодежи, самому взрослому 72 года.
Волонтеры встречают гостей в аэропорту, помогают с транспортом, размещением в отелях и экскурсиями по городу. Но их работа не ограничивается этим - они также активно задействованы в "зеленой" и "голубой" зонах площадки COP29.
Report представляет фоторепортаж об активной деятельности волонтеров, пытающихся внести свой посильный вклад в борьбу с изменением климата.
ФОТО: Вугар Ханларов, Мухаммед Агаев