Неутомимые волонтеры COP29

Роль волонтеров неоценима в координации и поддержке гостей из разных стран мира на COP29.

Волонтеры COP29 вот уже шесть дней прилагают большие усилия для обеспечения комфорта многочисленных гостей.

Как сообщает Report, всего в работе конференции задействованы 4500 волонтеров, среди которых местные и иностранные граждане.

Большая часть волонтеров представители молодежи, самому взрослому 72 года.

Волонтеры встречают гостей в аэропорту, помогают с транспортом, размещением в отелях и экскурсиями по городу. Но их работа не ограничивается этим - они также активно задействованы в "зеленой" и "голубой" зонах площадки COP29.

Report представляет фоторепортаж об активной деятельности волонтеров, пытающихся внести свой посильный вклад в борьбу с изменением климата.

ФОТО: Вугар Ханларов, Мухаммед Агаев