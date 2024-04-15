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Названа точная дата проведения главного мероприятия COP29

Названа точная дата проведения главного мероприятия COP29 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане впервые в регионе и среди стран СНГ.
COP29
15 апреля 2024 г. 11:54
Названа точная дата проведения главного мероприятия COP29

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане впервые в регионе и среди стран СНГ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент COP29 Мухтар Бабаев на первой пресс-конференции в штаб-квартире COP29.

По его словам, 2024 год в Азербайджане также является Годом солидарности во имя зеленого мира: "Азербайджан играет роль моста между развитыми и развивающимися странами, и это очень важное достижение. В этом году главной темой COP29 являются финансы".

Бабаев также отметил, что основное мероприятие COP29 планируется провести 22 ноября.

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Версия на английском языке Date of main event of COP29 announced
Версия на азербайджанском языке COP29-un əsas tədbirinin keçiriləcəyi dəqiq tarix açıqlanıb

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