    На COP30 прошли панельные обсуждения Бакинской коалиции устойчивого развития городов

    • 15 ноября, 2025
    • 16:18
    На COP30 прошли панельные обсуждения Бакинской коалиции устойчивого развития городов

    На полях климатической конференции COP30 состоялись панельные обсуждения Бакинской коалиции устойчивого развития городов, созданной в рамках председательства Азербайджана на COP29.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре при поддержке Программы ООН по населенным пунктам.

    Дискуссия прошла под модерацией директора подразделения Секретариата РКИК ООН Сесилии Кинутии-Ньенги. На открытии выступили главный переговорщик COP29 Ялчин Рафаев, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и представители международных структур. Они отметили значимость Бакинской коалиции как платформы для обмена опытом и совместных действий в борьбе с климатическими вызовами на уровне городов.

    В панельных обсуждениях приняли участие представители UNEP, WRI, профильных ведомств Турции, Кении и Бразилии. Спикеры подчеркнули, что для создания устойчивых и здоровых городов необходимо усиливать межсекторальное сотрудничество.

    В завершение президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что коалиция продолжит работу не только в рамках будущих климатических конференций, но и на других глобальных площадках, включая 13-й Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который примет Баку.

    COP30 Мухтар Бабаев Белен развитие городов
    COP30-da Şəhərlərin iqlim fəaliyyəti üçün Bakı Davamlılıq Koalisiyasının panel müzakirələri keçirilib

