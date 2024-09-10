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На COP29 будут представлены климатические решения CAREC

На COP29 будут представлены климатические решения CAREC На COP29 будут представлены климатические решения Программы экономической кооперации Центральной Азии (CAREC).
COP29
10 сентября 2024 г. 13:24
На COP29 будут представлены климатические решения CAREC

На COP29 будут представлены климатические решения Программы экономической кооперации Центральной Азии (CAREC).

Как сообщает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), об этом говорилось на 3-м заседании Рабочей группы по изменению климата в Баку.

Отмечается, что совместные климатические решения, принятые по итогам 8-й конференции министров CAREC, будут представлены на климатической конференции COP29 в ноябре в Баку. Также стороны выступят с совместным призывом.

Отметим, что основной целью Программы CAREC, учрежденной АБР в 1997 году, является продвижение экономического сотрудничества между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Южной Азии.

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Версия на азербайджанском языке CAREC-in iqlim həlləri COP29-da təqdim olunacaq

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