На COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках глобальной конференции по опустыниванию COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира, созданного на COP29.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках глобальной конференции по опустыниванию COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира, созданного на COP29.

Как сообщает Report, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что на COP29 было уделено особое внимание поддержанию международного мира, а 15 ноября был проведен специальный День мира, помощи и восстановления.

Он отметил важность создания Бакинского центра действий в области климата и мира, который призван играть ведущую роль в международной поддержке и помощи особо уязвимым странам с общей численностью населения более 450 млн человек, которые подвержены разрушительным последствиям климатического кризиса и конфликтов.

Искендеров отметил, что Бакинский центр уже достиг договоренностей о сотрудничестве с рядом институтов ООН и международных агентств по оказанию помощи.

Отметим, что Азербайджан в рамках вновь созданного центра сотрудничает с Англией, Германией, Италией, Египтом, ОАЭ и Угандой. Постоянный секретариат центра будет функционировать в Баку.