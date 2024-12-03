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На COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира

На COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках глобальной конференции по опустыниванию COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира, созданного на COP29.
COP29
3 декабря 2024 г. 16:29
На COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках глобальной конференции по опустыниванию COP16 состоялась презентация Бакинского центра действий в области климата и мира, созданного на COP29.

Как сообщает Report, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что на COP29 было уделено особое внимание поддержанию международного мира, а 15 ноября был проведен специальный День мира, помощи и восстановления.

Он отметил важность создания Бакинского центра действий в области климата и мира, который призван играть ведущую роль в международной поддержке и помощи особо уязвимым странам с общей численностью населения более 450 млн человек, которые подвержены разрушительным последствиям климатического кризиса и конфликтов.

Искендеров отметил, что Бакинский центр уже достиг договоренностей о сотрудничестве с рядом институтов ООН и международных агентств по оказанию помощи.

Отметим, что Азербайджан в рамках вновь созданного центра сотрудничает с Англией, Германией, Италией, Египтом, ОАЭ и Угандой. Постоянный секретариат центра будет функционировать в Баку.

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Версия на азербайджанском языке COP16-da Bakı İqlim və Sülh Mərkəzinin təqdimatı keçirilib

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