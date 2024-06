Мухтар Бабаев обсудил с Генсеком ФСЭГ подготовку к COP29

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ФСЭГ в социальной сети "Х".

В ходе встречи Хамель отметил, что Азербайджан является третьим членом ФСЭГ, принимающим COP, и выразил поддержку ФСЭГ в успешном проведении COP29.

В ходе встречи обсуждены важность климатического финансирования, в частности, установление новой количественной цели для финансирования климата, а также значение передачи технологий и наращивания потенциала.

Генсек также подчеркнул важную роль природного газа в обеспечении доступной, надежной и устойчивой энергетики. Он высоко оценил энергетическую политику Азербайджана и сообщил, что ФСЭГ намерен открыть павильон на саммите COP29.