Мухтар Бабаев обсудил с Генсеком ФСЭГ подготовку к COP29

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ФСЭГ в социальной сети "Х".
В ходе встречи Хамель отметил, что Азербайджан является третьим членом ФСЭГ, принимающим COP, и выразил поддержку ФСЭГ в успешном проведении COP29.
В ходе встречи обсуждены важность климатического финансирования, в частности, установление новой количественной цели для финансирования климата, а также значение передачи технологий и наращивания потенциала.
Генсек также подчеркнул важную роль природного газа в обеспечении доступной, надежной и устойчивой энергетики. Он высоко оценил энергетическую политику Азербайджана и сообщил, что ФСЭГ намерен открыть павильон на саммите COP29.
H.E. Mohamed Hamel, Secretary General of the Gas Exporting Countries Forum (GECF), held a productive bilateral meeting with H.E. Mukhtar Babayev, COP29 President-Designate and Azerbaijan’s Minister of Ecology and Natural Resources. During the meeting, H.E. Hamel noted that… pic.twitter.com/uGXeYhyJss