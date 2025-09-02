Мухтар Бабаев: В ближайшие годы проблема воды может стать очень опасной

В ближайшие годы проблема воды может стать крайне опасной.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на церемонии закрытия Локальной конференции молодежи ООН по изменению климата "LCOY Азербайджан 2025".

По его словам, в ближайшие годы в системе образования должны предподаваться темы, посвященные экономии воды, правильному сбору и распределению, а также эффективному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве.

"Тема изменения климата тесно связана с системой образования. Поэтому указанные темы обязательно должны преподаваться. Для прекрасного будущего молодежь обязательно должна быть просвещена по вопросам изменения климата", - сказал Бабаев.