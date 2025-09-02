Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər
COP29
- 02 sentyabr, 2025
- 10:34
Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransı "LCOY Azərbaycan 2025"in bağlanış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, növbəti illərdə təhsil sistemində suya qənaət, düzgün yığılması, paylanması, kənd təsərrüfatında istifadəsi kimi mövzular tədris olunmalıdır:
"Təhsil sistemi ilə iqlim dəyişikliyi mövzusu bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Buna görə də sözügedən mövzular mütləq tədris olunmalıdır. Gözəl gələcək üçün gənclər mütləq iqlim dəyişmələri mövzusunda maariflənməlidir".
Son xəbərlər
10:51
Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilibXarici siyasət
10:49
Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblərMaliyyə
10:46
Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşirCOP29
10:46
Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcəkElm və təhsil
10:43
Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilibHadisə
10:40
Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıbDigər ölkələr
10:37
Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
10:37
"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!Biznes
10:34