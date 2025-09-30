Мухтар Бабаев: У Азербайджана имеются новые климатические планы

У Азербайджана есть новые планы для борьба с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев во второй день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

Бабаев напомнил, что на COP29 в Баку также широко обсуждался переход к зеленой экономике: "Рассматривались вопросы энергетической безопасности и экспорта энергии. Обсуждался следующий этап энергетического перехода, в том числе развитие чистой энергетики. Регулирование в сфере чистого водорода стало предметом обсуждений между представителями 60 стран".

Он добавил, что Азербайджан стремится к повышению гибкости своей энергетической системы: "Продолжаются обсуждения по обеспечению перехода к возобновляемой энергетике. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами изменения климата. Учитывая наличие определенных критических сигналов в этой области, необходимо более активное участие частного сектора в этом процессе. Азербайджан инвестирует в развитие зеленой энергетики, формулирует цели и определяет национальные приоритеты в данной сфере".