    Мухтар Бабаев: У Азербайджана имеются новые климатические планы

    COP29
    • 30 сентября, 2025
    • 10:09
    Мухтар Бабаев: У Азербайджана имеются новые климатические планы

    У Азербайджана есть новые планы для борьба с изменением климата.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев во второй день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    Бабаев напомнил, что на COP29 в Баку также широко обсуждался переход к зеленой экономике: "Рассматривались вопросы энергетической безопасности и экспорта энергии. Обсуждался следующий этап энергетического перехода, в том числе развитие чистой энергетики. Регулирование в сфере чистого водорода стало предметом обсуждений между представителями 60 стран".

    Он добавил, что Азербайджан стремится к повышению гибкости своей энергетической системы: "Продолжаются обсуждения по обеспечению перехода к возобновляемой энергетике. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами изменения климата. Учитывая наличие определенных критических сигналов в этой области, необходимо более активное участие частного сектора в этом процессе. Азербайджан инвестирует в развитие зеленой энергетики, формулирует цели и определяет национальные приоритеты в данной сфере".

