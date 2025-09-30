İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Muxtar Babayev: Azərbaycanın yeni iqlim planları var

    COP29
    • 30 sentyabr, 2025
    • 09:47
    Muxtar Babayev: Azərbaycanın yeni iqlim planları var
    Muxtar Babayev

    Azərbaycanın yeni iqlim planları var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) ikinci günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu planların əsas hədəfi iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədir.

    M.Babayev Bakıda keçirilmiş COP29-da yaşıl iqtisadiyyata keçidin də geniş müzakirə edildiyini xatırladıb:

    "Energetika təhlükəsizliyi və onun ixracı müzakirə edildi. Enerji tranzitinin növbəti mərhələsini, təmiz energetika məsələsini də nəzərdən keçirmişik. COP29-da təmiz hidrogenin tənzimlənməsi 60 ölkə arasında müzakirə edilib".

    COP29 prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycan energetika sisteminin çevik olmasına çalışır:

    "Bərpaolunan energetikaya keçidi təmin etmək üçün müzakirələr davam etdirilir. Bu gün biz iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparırıq. Bu sahədə müəyyən kritik siqnalların olduğunu nəzərə alsaq, özəl sektorun da prosesə qoşulması lazımdır. Azərbaycan yaşıl energetika sahəsinə sərmayələr qoyur. Bu istiqamətdə hədəfləri və milli prioritetləri müəyyən edirik".

    COP29 BCAW2025 Muxtar Babayev İqlim plan
    Мухтар Бабаев: У Азербайджана имеются новые климатические планы
    Azerbaijan outlines new climate plans at Baku Climate Week

    Son xəbərlər

    10:30

    Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edib

    Biznes
    10:28

    Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    10:28

    İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdır

    Media
    10:26

    "SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olar

    Energetika
    10:24
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    10:24

    Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"

    Energetika
    10:23

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilər

    Media
    10:23

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edib

    Futbol
    10:22

    Müalicə müəssisəsində olan məhkumun yanına gələn arvadından narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti