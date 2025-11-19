Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

Президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на Диалоге высокого уровня по теме "Защита ледников" в рамках COP30.

Как сообщает Report, об говорится на странице COP29 в соцсети "X".

Бабаев рассказал о влиянии изменения климата на ледники в различных регионах мира, в том числе в Азербайджане.

Также он отметил прогресс, достигнутый на COP29 в области поддержки сообществ, адаптирующихся к последствиям климатического кризиса.