Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане
COP29
- 19 ноября, 2025
- 16:51
Президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на Диалоге высокого уровня по теме "Защита ледников" в рамках COP30.
Как сообщает Report, об говорится на странице COP29 в соцсети "X".
Бабаев рассказал о влиянии изменения климата на ледники в различных регионах мира, в том числе в Азербайджане.
Также он отметил прогресс, достигнутый на COP29 в области поддержки сообществ, адаптирующихся к последствиям климатического кризиса.
