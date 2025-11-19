İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:39
    COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev "Buzlaqların qorunması" mövzusunda COP30-da keçirilən Yüksək Səviyyəli Dialoqda çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında bildirilib.

    M.Babayev iqlim dəyişikliyinin dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Azərbaycanda buzlaqlara təsirlərindən danışıb.

    Həmçinin o, COP29-da iqlim böhranının nəticələrinə uyğunlaşan icmalara dəstək sahəsində əldə olunan irəliləyişləri də qeyd edib.

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

