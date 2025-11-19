Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb
COP29
- 19 noyabr, 2025
- 16:39
COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev "Buzlaqların qorunması" mövzusunda COP30-da keçirilən Yüksək Səviyyəli Dialoqda çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında bildirilib.
M.Babayev iqlim dəyişikliyinin dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Azərbaycanda buzlaqlara təsirlərindən danışıb.
Həmçinin o, COP29-da iqlim böhranının nəticələrinə uyğunlaşan icmalara dəstək sahəsində əldə olunan irəliləyişləri də qeyd edib.
