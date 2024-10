Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной политике в области климата Джоном Подестой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Мухтар Бабаев выразил соболезнования в связи с последствиями ураганов "Элен" и "Милтон" в США. Обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению СОР29", - говорится в сообщении.