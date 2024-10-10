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Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США

Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной политике в области климата Джоном Подестой.
COP29
10 октября 2024 г. 17:40
Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной политике в области климата Джоном Подестой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Мухтар Бабаев выразил соболезнования в связи с последствиями ураганов "Элен" и "Милтон" в США. Обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению СОР29", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 President-designate meets with Senior Advisor to US President for International Climate Policy
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev ABŞ Prezidentinin baş müşaviri ilə görüşüb

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