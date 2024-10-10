Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США
Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента СШАПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной политике в области климата Джоном Подестой.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной политике в области климата Джоном Подестой.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Мухтар Бабаев выразил соболезнования в связи с последствиями ураганов "Элен" и "Милтон" в США. Обе стороны подтвердили свою приверженность успешному проведению СОР29", - говорится в сообщении.
During Pre-COP in Baku, the COP29 Presidency met with John Podesta, Senior Advisor to the President for International Climate Policy at the White House. COP29 President-Designate Mukhtar Babayev expressed his sympathy for the impacts of Hurricanes Helene and Milton in the United… pic.twitter.com/zPgsIkUcoh