Мухтар Бабаев принимает участие в конференции COP16 в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начала работу 16-я сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начала работу 16-я сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице COP29 в соцсети.

Азербайджан на мероприятии представляет министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Основываясь на успехе COP29 в Баку, мы развиваем сотрудничество для устойчивого управления земельными ресурсами", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что COP16 продлится до 13 декабря.

