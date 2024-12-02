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Мухтар Бабаев принимает участие в конференции COP16 в Эр-Рияде

Мухтар Бабаев принимает участие в конференции COP16 в Эр-Рияде В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начала работу 16-я сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
COP29
2 декабря 2024 г. 19:46
Мухтар Бабаев принимает участие в конференции COP16 в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начала работу 16-я сессия Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице COP29 в соцсети.

Азербайджан на мероприятии представляет министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Основываясь на успехе COP29 в Баку, мы развиваем сотрудничество для устойчивого управления земельными ресурсами", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что COP16 продлится до 13 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Ər-Riyadda COP16 konfransında iştirak edir

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