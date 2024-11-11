Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН климатические приоритеты COP29

Президент COP29 Мухтар Бабаев провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент COP29 Мухтар Бабаев провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".

Бабаев обсудил с Гутерришем неотложные климатические приоритеты, которые должны принять лидеры в рамках конференции COP29 для ускорения глобальных климатических действий.

"Обсуждения были сосредоточены на увеличении климатического финансирования, усилении мер по адаптации и развитии международного сотрудничества для более устойчивого будущего", - говорится в сообщении.