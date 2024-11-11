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Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН климатические приоритеты COP29

Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН климатические приоритеты COP29 Президент COP29 Мухтар Бабаев провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. 
COP29
11 ноября 2024 г. 19:59
Мухтар Бабаев обсудил с генсеком ООН климатические приоритеты COP29

Президент COP29 Мухтар Бабаев провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".

Бабаев обсудил с Гутерришем неотложные климатические приоритеты, которые должны принять лидеры в рамках конференции COP29 для ускорения глобальных климатических действий.

"Обсуждения были сосредоточены на увеличении климатического финансирования, усилении мер по адаптации и развитии международного сотрудничества для более устойчивого будущего", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev discusses COP29’s climate priorities with UN Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev BMT Baş katibi ilə COP29-un iqlim prioritetlərini müzakirə edib

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