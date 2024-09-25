Мухтар Бабаев на мероприятии NGBM рассказал о смягчении последствий изменения климата

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на мероприятии высокого уровня, организованном Международным центром Низами Гянджеви (NGBM), где обсуждалось смягчение последствий изменения климата.
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"Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в мероприятии высокого уровня с NGBM для обсуждения роли доверия и глобального управления в смягчении последствий изменения климата. Он подчеркнул, что доверие и подотчетность являются фундаментальными для процесса COP, отметив их важность для обеспечения глобальных действий по климатическим обязательствам", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее М.Бабаев обменялся мнениями с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом о влиянии изменения климата на глобальные системы здравоохранения.