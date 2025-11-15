Мухтар Бабаев: Климатическая прозрачность важна для выполнения обязательств Парижского соглашения

Климатическая прозрачность играет важную роль в выполнении обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент СОР29 Мухтар Бабаев на Министерском диалоге высокого уровня по климатической прозрачности, проведенном по инициативе председательства СОР29 в партнерстве с председательством СОР30 в Белене (Бразилия).

М.Бабаев подчеркнул значимость сформированной в Баку атмосферы сотрудничества в сфере климатической прозрачности, отметив, что эта позитивная традиция будет и далее вносить вклад в глобальную климатическую повестку.

На мероприятии также выступили главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев, президент СОР30 Андре Корреа ду Лагу, исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил, исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, высокопоставленные представители ЕС, министры и заместители министров окружающей среды Китая, Великобритании, Норвегии, ОАЭ, Анголы, Тувалу и других стран, руководители ряда международных организаций и другие высокопоставленные должностные лица.

В ходе обсуждений был высоко оценен вклад Азербайджана в обеспечение прозрачности в области климата в рамках председательства на СОР29. Отмечено, что проявленное в этом направлении лидерство, а также Бакинская глобальная платформа климатической прозрачности (Baku Global Climate Transparency Platform, BTP) внесли существенный вклад в укрепление прозрачности в вопросах глобальной климатической повестки.