Министр: В Азербайджане ведутся работы по подготовке кадров для перехода к зеленой экономике

    30 сентября, 2025
    В Азербайджане ведутся работы по подготовке кадров для перехода к "зеленой экономике".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    По его словам, Азербайджан, развиваясь на международном уровне, также принимает меры для социального благополучия населения: "В Азербайджане до сих пор реализовано 5 социальных пакетов. В последние годы в стране осуществляется цифровая трансформация. Граждане могут легко отслеживать всю личную информацию в социальной сфере. Электронизация трудовых договоров в настоящее время является одним из приоритетов".

    Министр отметил, что переход к "зеленой экономике" не ограничивается технологиями: "Зеленая экономика" также влияет на рынок труда. В Азербайджане в последние годы расширяются программы занятости".

    А.Алиев также добавил, что в Азербайджане проводятся различные тренинги для подготовки кадров для перехода к "зеленой экономике".

