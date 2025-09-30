İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir: Azərbaycanda "yaşıl iqtisadiyyat"a keçidə görə kadrların hazırlanması üçün işlər aparılır

    COP29
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:33
    Nazir: Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyata keçidə görə kadrların hazırlanması üçün işlər aparılır
    Anar Əliyev

    Azərbaycanda "yaşıl iqtisadiyyat"a keçidə görə kadrların hazırlanması üçün işlər aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) ikinci günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə inkişaf etməklə bərabər həm də əhalinin sosial rifahı üçün tədbirlər görür:

    "Azərbaycanda indiyədək 5 sosial paket həyata keçirilib. Son illər ölkədə rəqəmsal transformasiya həyata keçirilir. Vətəndaşlar sosial sahədə bütün fərdi məlumatları asanlıqla izləyə bilir. Əmək müqavilələrinin elektronlaşdırılması hazırda prioritetlərdəndir".

    Nazir bildirib ki, "yaşıl iqtisadiyyat"a keçid sadəcə texnologiya ilə məhdudlaşmır:

    "Yaşıl iqtisadiyyat" həm də əmək bazarına təsir göstərir. Ölkədə son illər məşğulluq proqramları genişləndirilir".

    A.Əliyev vurğulayıb ki, ölkədə "yaşıl iqtisadiyyat"a keçid üçün əmək bazarında kadrların hazırlanması məqsədilə müxtəlif təlimlər keçirilir:

    "Həmçinin, "Azərbaycan Respublikasının 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" çərçivəsində "Yaşıl peşələr" üzrə bir çox peşə və kvalifikasiya standartlarının hazırlanması, eləcə də həmin bacarıqlar üzrə peşə hazırlığının təşkili (Robotlar və robototexniki sistemlər, süni intellekt, dron texnologiyaları və s. sahələr üzrə mütəxəssislər) istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək".

    İqlim həftəsi BCAW2025 Anar Əliyev "yaşıl iqtisadiyyat"

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti