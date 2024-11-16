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Микаил Джаббаров: SOCAR активно продвигает снижение выбросов в производственных процессах

Микаил Джаббаров: SOCAR активно продвигает снижение выбросов в производственных процессах 13:21
COP29
16 ноября 2024 г. 13:44
Микаил Джаббаров: SOCAR активно продвигает снижение выбросов в производственных процессах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) создала образцовую модель в рамках участия в борьбе с изменением климата. Компания активно продвигает "зеленые инициативы" и добровольно снижает выбросы парниковых газов в своих производственных процессах.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров во время выступления на мероприятии "Деятельность SOCAR в области декарбонизации: вызовы и достижения", организованном SOCAR в "Зеленой зоне" в рамках COP29 в Баку.

М.Джаббаров отметил, что декарбонизация является приоритетным направлением энергетической политики Азербайджана, в стране реализуются масштабные меры в этом направлении.

При этом он отметил важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф, в свою очередь, в своем выступлении подчеркнул важность усиления глобальных усилий по декарбонизации, развития "зеленой энергии" и обмена передовым опытом в этой сфере. Он отметил успешное сотрудничество SOCAR с международными организациями и ведущими компаниями для достижения энергетической трансформации, рассказал о проводимой работе в этом направлении.

В рамках мероприятия участники обменялись мнениями, подчеркнув, что подобные стратегические инициативы играют ключевую роль в укреплении позиций Азербайджана на пути к устойчивому развитию.

В обсуждениях приняли участие представители Министерства экономики, SOCAR Group, компании Boston Consulting Group, JBIC, международных организаций OGDC и IOGP, а также другие заинтересованные стороны.

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov: SOCAR actively promotes emission cuts in production processes
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: “SOCAR məqsədyönlü fəaliyyəti ilə iqlim dəyişikliklərinin həllində nümunəvi model yaradıb”

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