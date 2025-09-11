Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    МИД Азербайджана: Ожидаем, что водные проблемы будут включены в повестку COP

    COP29
    • 11 сентября, 2025
    • 17:51
    Азербайджан крайне заинтересован в эффективном использовании водных ресурсов и в целом в водной безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел Эльчин Аллахвердиев на панели "Водная дипломатия: Сотрудничество, преодолевающее границы", проходящей в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства – "Baku Water Week" (Бакинская водная неделя) в Баку.

    По его словам, Азербайджан впервые в истории COP подготовил декларацию о воде и учредил платформу "Бакинский водный диалог":

    "Очень прискорбно, что, несмотря на то, что вода является одной из основных областей, подверженных влиянию изменения климата, она не была включена ни в одну повестку COP. Мы ожидаем, что после COP29 водные проблемы будут включены в повестку всех последующих COP".

    Он обратил внимание на 62-ю сессию Вспомогательных органов ООН по изменению климата, прошедшую этим летом в Бонне, напомнил, что в этих рамках состоялась первая неофициальная встреча "Бакинского водного диалога":

    "Множество сторон выразили значительный интерес к поддержке данной инициативы. Даже наши бразильские партнеры выразили готовность совместно провести еще одну встречу "Бакинского водного диалога" в Берлине в рамках COP30. Кроме того, подготовлена Бакинская дорожная карта по адаптации, которая должна быть реализована на COP30".

    XİN rəsmisi: Su problemlərinin növbəti COP-ların gündəliyinə daxil ediləcəyini gözləyirik
    Azerbaijani Foreign Ministry: 'We expect water issues to be included in COP agenda'

