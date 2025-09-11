İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    XİN rəsmisi: Su problemlərinin növbəti COP-ların gündəliyinə daxil ediləcəyini gözləyirik

    COP29
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:28
    XİN rəsmisi: Su problemlərinin növbəti COP-ların gündəliyinə daxil ediləcəyini gözləyirik
    Elçin Allahverdiyev

    Azərbaycan su resurslarının səmərəli istifadə olunması və bütövlükdə su təhlükəsizliyində olduqca maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyi İqlim Diplomatiyası İdarəsinin rəisi Elçin Allahverdiyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutan "Su diplomatiyası: Sərhədləri aşan əməkdaşlıq" adlı paneldə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan COP tarixində ilk dəfə olaraq su haqqında bəyannamə hazırlayıb və davamlı dialoq məqsədi daşıyan "Bakı Su Dialoqu" platformasını təsis edib:

    "Suyun iqlim dəyişmələrinin təsirlənən əsas sahələrdən biri olmasına baxmayaraq, heç bir COP gündəliyinə daxil edilməməsi çox təəssüf doğurur. COP29-dan sonra su problemlərinin bütün növbəti COP-ların gündəliyinə daxil ediləcəyini gözləyirik".

    Çıxışcı bu yay Bonnda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Köməkçi Orqanlarının 62-ci sessiyasına diqqət çəkərək xatırladıb ki, bu çərçivədə "Bakı Su Dialoqu"nun ilk qeyri-rəsmi görüşü baş tutub:

    "Biz bu təşəbbüsü dəstəkləmək istəyən bir çox tərəflərdən böyük həvəs gördük. Hətta braziliyalı tərəfdaşlarımız COP30 çərçivəsində Berlində "Bakı Su Dialoqu"nun daha bir görüşünü birgə keçirməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Biz COP30-da "Bakı Dialoqu"nu işə salmaq üçün UNEP, UNS və WMO kimi tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edirik. Artıq su məsələləri üzrə yeni bir yol başlamışıq və onu iqlim sammitlərinin gündəliyinə qaldırmışıq. Ümid edirik ki, gələcəkdə iqlim fəaliyyətlərində su məsələləri ilə bağlı daimi gündəliyə malik ola biləcəyik. Bu, COP29-un tarixi nəticələrindən biridir".

    O, Bakıda iqlim maliyyələşdirilməsi üzrə əldə olunan qərarların müəyyən şəkildə su və dayanıqlılıq məsələlərinə töhfə verəcəyinə ümid bəslədiyini də qeyd edib:

    "COP29-da biz ilk dəfə olaraq iqlim maliyyələşdirilməsinin 300 milyard dollar həcmində razılaşdırılmasına nail olduq, iqlim fəaliyyətləri üzrə əvvəlki öhdəliyi üç dəfə artırdıq ki, bu da su tədbirləri sahəsində çoxlu imkanlar açır. Buna görə də gözləyirik ki, iqlim maliyyələşdirilməsi üzrə bu öhdəliklər yerinə yetiriləndə bu 300 milyard da müəyyən şəkildə su ilə əlaqəli adaptasiyanı dəstəkləmək üçün xərclənəcək".

    E.Allahverdiyev Bakıda müəyyən mənada adaptasiya üzrə prinsipial qərarlar qəbul etməyə nail olduqlarını da vurğulayıb:

    "Belə ki, COP30-da həyata keçirilməli olan Bakı Adaptasiya Yol Xəritəsi hazırlandı. Hazırda tərəfdaşlarla birlikdə Bakı Adaptasiya Yol Xəritəsinə hansı elementlərin daxil edilməli olduğu üzərində işləyirik. Gözləyirik ki, su da orada yer alacaq. Bundan əlavə, Bakı Adaptasiya Yol Xəritəsi COP30 gündəliyinin daha bir çox vacib bəndini - Qlobal Adaptasiya Məqsədini dəstəkləyəcək".

    XİN rəsmisi bu ilin sonuna qədər elan edilməli olan milli iqlim planlarının növbəti raundunun tamamlanma prosesində olduğunu bildirib:

    "Ümid edirik ki, milli iqlim planlarının su ölçüsü də ölkələrin NBC-lərinə, həmçinin Milli Adaptasiya Planlarına və Milli Bioloji Strateji Fəaliyyət Planına, eləcə də Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyası çərçivəsində bəzi iş istiqamətlərinə daxil ediləcək. Beləliklə, biz suya yalnız iqlim məsələsi kimi baxa bilmərik. Su həm də Bioloji Müxtəliflik Konvensiyası çərçivəsində, eləcə də Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyası çərçivəsində bioloji məsələdir".

    МИД Азербайджана: Ожидаем, что водные проблемы будут включены в повестку COP
    Azerbaijani Foreign Ministry: 'We expect water issues to be included in COP agenda'

    Son xəbərlər

    18:18

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Müəllimlərin sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    18:00

    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti