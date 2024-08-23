Между Азербайджаном и РКИК ООН подписано Соглашение о принимающей стране

Между Азербайджаном и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК) подписано Соглашение о принимающей стране, что знаменует собой последний этап в подготовке к успешному проведению COP29 в Азербайджане в ноябре.
Как передает Report, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети "Х".
"Соглашение подчеркивает приверженность Азербайджана проведению доступной, инклюзивной и прозрачной конференции, которая отражает потребности и приоритеты всех сторон и в ходе которой будут услышаны все голоса", - отмечается в сообщении.