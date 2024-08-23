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Между Азербайджаном и РКИК ООН подписано Соглашение о принимающей стране

Между Азербайджаном и РКИК ООН подписано Соглашение о принимающей стране Между Азербайджаном и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата подписано Соглашение о принимающей стране, что знаменует собой последний этап в подготовке к успешному проведению COP29 в Азербайджане в ноябре.
COP29
23 августа 2024 г. 18:19
Между Азербайджаном и РКИК ООН подписано Соглашение о принимающей стране

Между Азербайджаном и Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК) подписано Соглашение о принимающей стране, что знаменует собой последний этап в подготовке к успешному проведению COP29 в Азербайджане в ноябре.

Как передает Report, об этом говорится в публикации COP29 в соцсети "Х".

"Соглашение подчеркивает приверженность Азербайджана проведению доступной, инклюзивной и прозрачной конференции, которая отражает потребности и приоритеты всех сторон и в ходе которой будут услышаны все голоса", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan and UNFCCC sign Host Country Agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və UNFCCC arasında Ev Sahibliyi Sazişi imzalanıb

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