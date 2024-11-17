Мэтью Брайза: COP29 станет площадкой к развитию новых устойчивых технологий в сельском хозяйстве

В рамках визита в Зеленую зону экс-Посол США в Азербайджане Мэтью Брайза выступил в качестве спикера на павильоне азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

В рамках визита в Зеленую зону экс-Посол США в Азербайджане Мэтью Брайза выступил в качестве спикера на павильоне азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Как передает Report, в ходе своего выступления Мэтью Брайза акцентировал особое внимание на необходимости использования передовых аграрных технологий не только на освобожденных территориях Азербайджана, но и глобально. Ведь на данный момент сельское хозяйство занимает 8% от причин глобального изменения климата, а неправильные методы его ведения приводят к потерям воды и деградации почв.

"Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, задав четкий курс развитию сельского хозяйства и приверженности к глобальным экологическим и климатическим инициативам создал все возможности для развития в указанных направлениях как государственного, так и частного сектора. Сегодняшние колоссальные возможности, которые конференция COP29 предоставила Азербайджану, как мировому лидеру этого года в борьбе с изменением климата, полностью отражают верный курс развития государства в решении проблем глобального масштаба.

AZCHEMCO является одной из 15 компаний во всем мире, которая производит жидкие удобрения, которые можно вносить с большой точностью используя системы подземного капельного орошения, что значительно снижает потребление воды и удобрений, а также препятствует возникновению испарений. В процессе поступления в засоленную почву продукт компании - Drip Drop 369 создает каналы, которые доставляют воду из систем подземного капельного орошения непосредственно к корням сельскохозяйственных культур, что обеспечивает большую эффективность. Наконец, эти продукты производят химические реакции, которые нейтрализуют соли, тем самым превращая почву, которая стала непригодной для использования из-за уровня засоления, вызванного чрезмерным использованием удобрений и воды в прошлые десятилетия, обратно в плодородные сельскохозяйственные земли. Технологии AZCHEMCO вкупе с жидкими удобрениями компании соответствуют новым тенденциям развития сельского хозяйства из-за их легкой усваиваемости и меньшем потреблении воды при использовании, особенно в свете дефицита воды в регионе Каспийского моря. В свою очередь жидкие азотные удобрения компании позволяют снизить количество испарений закиси азота в атмосферу, вызывающей парниковый эффект и влияющей на глобальное потепление." - сказал в своей речи гостям господин Брайза.

По завершению панели дискуссий представители компании AZCHEMCO презентовали господину Брайзе и прибывшим гостям успехи компании по данному проекту, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9140 до 291. Что подтвердило возможность использования восстановленной почвы в сельском хозяйстве.